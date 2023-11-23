Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024

В жеребьевке определился путь сборных Финляндии, Украины и Исландии. Финляндия пойдет по пути А и сыграет с Уэльсом. Украина и Исландия пошли по пути B и сыграют с Боснией и Герцеговиной и Израилем соответственно. Жеребьевка пути С не состоялась, так как пары уже известны.