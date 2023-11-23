Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Украина сыграет с Боснией, Финляндия – с Уэльсом, Исландия – с Израилем

23 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
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Жеребьевка прошла в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария.

В жеребьевке определился путь сборных Финляндии, Украины и Исландии. Финляндия пойдет по пути А и сыграет с Уэльсом. Украина и Исландия пошли по пути B и сыграют с Боснией и Герцеговиной и Израилем соответственно. Жеребьевка пути С не состоялась, так как пары уже известны.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия

Победитель второй пары сыграет в финале пути дома.

Путь В

Израиль – Исландия

Босния и Герцеговина – Украина

Победитель второй пары сыграет в финале пути дома.

Путь С

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

Победитель первой пары сыграет в финале пути дома.

В рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро.