Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Украина сыграет с Боснией, Финляндия – с Уэльсом, Исландия – с Израилем
23 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.
Жеребьевка прошла в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария.
В жеребьевке определился путь сборных Финляндии, Украины и Исландии. Финляндия пойдет по пути А и сыграет с Уэльсом. Украина и Исландия пошли по пути B и сыграют с Боснией и Герцеговиной и Израилем соответственно. Жеребьевка пути С не состоялась, так как пары уже известны.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Путь А
Польша – Эстония
Уэльс – Финляндия
Победитель второй пары сыграет в финале пути дома.
Путь В
Израиль – Исландия
Босния и Герцеговина – Украина
Победитель второй пары сыграет в финале пути дома.
Путь С
Грузия – Люксембург
Греция – Казахстан
Победитель первой пары сыграет в финале пути дома.
В рамках трех стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро.
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