Семак рассказал об условиях выкупа Изидора

«Есть ли какие-то условия, по достижению которых выкуп будет обязателен? Я не знаю ничего об условиях аренды — этот вопрос лучше задать руководству клуба. Думаю, шансы проявить себя у него будут — всё зависит от него, он старается и показывает хорошее качество на тренировках. Всё зависит от него», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».