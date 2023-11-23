Месси – Родриго: «Заткнись, малыш»

«Заткнись, малыш». Месси – Родриго, назвавшему аргентинцев «ссыкунами»
Расшифрован спор Лионеля Месси и Родриго перед матчем Бразилия – Аргентина.
Матч отбора на ЧМ-2026 начался с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы». Капитан гостей Лионель Месси уводил свою команду с поля, но затем аргентинцы вернулись на газон.
Перед началом матча отбора ЧМ-2026 Месси и Родриго Де Поль повздорили с Родриго. В ходе спора капитан сборной Аргентины слегка прихватывал бразильца за шею сзади. В ходе перепалки Месси сказал: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»
Как следует из опубликованной ESPN расшифровки, спор начался с того, что Родриго назвал «ссыкунами» игроков сборной Аргентины, говоря о задержке начала матча.
Ниже приведена расшифровка диалога между игроками Аргентины и Бразилии.
Родриго: «Вы ведете себя как ссыкуны. Вы не хотите играть?»
Месси: «Мы чемпионы мира, с чего это мы ссыкуны? Заткнись, малыш».
Родриго: «Посмотрим теперь, что будет в игре, посмотришь на нас».
Месси: «Посмотрим. Давай, вперед».
После этой реплики Родриго Де Поль разнял футболистов.
Матч завершился победой аргентинцев со счетом 1:0.
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«Заткнись, малыш». Месси – Родриго, назвавшему аргентинцев «ссыкунами»