Экс-вратарь сборной СССР назвал команды, с которыми надо играть России

«Конечно, было бы гораздо интереснее играть с топ-командами, и если бы такие матчи проходили у нас в стране, это привлекло бы болельщиков. Матч с любой южноамериканской командой — это и зрелище, и проверка сборной, шанс посмотреть, на что она способна, когда играет на серьезном уровне. И если бы это случилось, интерес был бы совершенно другой, народ бы пришел на стадион в большом количестве», — убежден Новиков.