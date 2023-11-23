Выявлено, за какую команду в РПЛ играет меньше всего воспитанников

Центр спортивных исследований (CIES) на своем официальном сайте представил доклад об изучении задействования футбольными клубами мира доморощенных игроков.

© РИА Новости

CIES представил рейтинг и по количеству задействованных воспитанников в текущем сезоне для РПЛ. Лидером по проценту сыгранных минут стал московский «Локомотив». В 15 матчах нынешнего сезона воспитанники железнодорожников провели 42,2 процента времени. Всего «Локомотив» задействовал 10 своих доморощенных игроков, по этом показателю он второй в РПЛ.

Первое место по количеству задействованных воспитанников у «Динамо» - 11. Тройку замыкает ЦСКА с 9 доморощенными игроками.

По два и меньше своих воспитанников в нынешнем сезоне задействовали «Балтика», «Рубин», «Урал», «Факел», «Ахмат», «Оренбург», «Сочи», «Крылья Советов» и «Пари НН», то есть больше половины лиги.

«Зенит» использовал 6 своих воспитанников, проведших на поле 11,7 процентов времени. «Спартак» заиграл меньше доморощенных игроков (5), но сыграли они больше (23,3%).