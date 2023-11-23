Источник: ЦСКА готов заплатить €10 млн за полузащитника «Фенербахче»

Согласно сведениям источника, армейский клуб готов заплатить за Кахведжи € 10 млн. При этом интерес к полузащитнику «канареек» также проявляют испанские команды.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Ирфана Кахведжи в € 7,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провёл за турецкий «Фенербахче» 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и отдал пять результативных передач. Кахведжи может сыграть на трёх позициях: центральный, правый и центральный атакующий полузащитник. Ирфан успел провести 30 матчей за национальную сборную Турции.