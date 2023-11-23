Чалов рассказал, в чем секрет успеха нынешнего ЦСКА

«В чём секрет нынешнего ЦСКА? Каждый понимает, в каком он клубе находится. У каждого в составе есть амбиции победить. Потому что в футболе нет второго места. Вообще в любом виде спорта нет второго места — вам любой профессиональный спортсмен скажет. Может быть, нас не так много, но в этом клубе не собирают людей, которым все равно. Каждый должен выдать свой максимум. И у нас есть магия имени: любой соперник, приезжая играть против ЦСКА, морально подсаживается», — приводит слова Фёдора Чалова «Комсомольская правда».