Канчельскис планирует подавать в суд на казахский клуб «Тобол»

Канчельскис планирует подавать судебные иски на казахский клуб «Тобол»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, высказался об увольнении из казахского «Тобола».
Сегодня, 23 ноября, на официальном сайте команды объявили об уходе Канчельскиса с поста генерального директора команды. Сам он утверждает, что не знал об отставке.
«Клуб меня об этом не уведомил. Сейчас я нахожусь в отпуске. Никто никаких бумаг еще не подписывал. Проходимцам и жуликам в футбольных клубах футбол не нужен. Им нужно в первую очередь заниматься своими левыми делами. Я собираюсь подавать судебные иски. Они не должны порочить мое имя. Еще и уголовные дела на них заведут», - приводит слова Канчельскиса «СЭ».
Также Канчельскис добавил, что такие люди — позор для «Тобола» и для казахстанского футбола.
Канчельскис был назначен на должность в июле 2023 года. До этого бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» успел поработать в «Волге НН», «Солярис» (Москва) и «Навбахор».
После 26 туров «Тобол» занимает седьмое место в чемпионате Казахстана с 34 очками. Лидирует в таблице «Ордабасы» (58 очков).