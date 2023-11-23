Канчельскис планирует подавать в суд на казахский клуб «Тобол»

«Клуб меня об этом не уведомил. Сейчас я нахожусь в отпуске. Никто никаких бумаг еще не подписывал. Проходимцам и жуликам в футбольных клубах футбол не нужен. Им нужно в первую очередь заниматься своими левыми делами. Я собираюсь подавать судебные иски. Они не должны порочить мое имя. Еще и уголовные дела на них заведут», - приводит слова Канчельскиса «СЭ».