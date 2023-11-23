Канчельскис планирует подавать судебные иски на казахский клуб «Тобол»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, высказался об увольнении из казахского «Тобола».

Канчельскис планирует подавать в суд на казахский клуб «Тобол»
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Сегодня, 23 ноября, на официальном сайте команды объявили об уходе Канчельскиса с поста генерального директора команды. Сам он утверждает, что не знал об отставке.

«Клуб меня об этом не уведомил. Сейчас я нахожусь в отпуске. Никто никаких бумаг еще не подписывал. Проходимцам и жуликам в футбольных клубах футбол не нужен. Им нужно в первую очередь заниматься своими левыми делами. Я собираюсь подавать судебные иски. Они не должны порочить мое имя. Еще и уголовные дела на них заведут», - приводит слова Канчельскиса «СЭ».

Также Канчельскис добавил, что такие люди — позор для «Тобола» и для казахстанского футбола.

Канчельскис был назначен на должность в июле 2023 года. До этого бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» успел поработать в «Волге НН», «Солярис» (Москва) и «Навбахор».

После 26 туров «Тобол» занимает седьмое место в чемпионате Казахстана с 34 очками. Лидирует в таблице «Ордабасы» (58 очков).