Назван клуб РПЛ с лучшими болельщиками

«У какого клуба РПЛ лучшие болельщики? «Спартаку» будет нелегко в Калининграде. Уверен, там будет полный стадион. «Балтика» всегда отличалась своими фанатами и умением болеть. В 70-е годы я учился в Смоленске и приезжал на «Балтику», обращал внимание, как они поддерживали свою команду.



У болельщиков «Балтики» уже тогда был европейский стиль. У них были песни, флаги, мне понравилась атмосфера тех лет. «Балтика» спустя годы сохранила своих активных, преданных фанатов. Там болельщик действительно 12-й игрок не на словах, а на деле. Сейчас еще на новом стадионе акустика хорошая», — заявил специалист.