Агент Захаряна рассказал об адаптации игрока в «Сосьедаде»

«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме.



Помимо матчей чемпионата, будет Лига чемпионов, и в любом случае состав будут ротировать. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли.



Там другой чемпионат, все быстрее в плане принятия решений, должна быть другая физическая готовность, команда в Ла Лиге занимает первое место по игре без мяча. Все игроки должны быть физически готовы, чтобы прессинговать.



Захарян уже три месяца находится в Испании, физически он прибавил. Я думаю, что у Арсена все будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет», – сказал представитель полузащитника Геннадий Голубин.