Булыкин назвал футболиста, про которого нужно снять документальный фильм

«Про кого из легендарных российских футболистов можно снять документальный фильм? Думаю, надо снимать про всех. Для популяризации спорта, чтобы было понимание, как это тяжело. Начать можно с Аршавина. Интересно будет посмотреть и послушать, как складывалась его карьера», — заявил экс-футболист.