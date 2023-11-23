Прокуратура просит 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса

Прокуратура испанской Барселоны просит назначить наказание для бразильского футболиста Дани Алвеса в виде девяти лет лишения свободы по делу о предполагаемом сексуальном насилии. Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, сторона обвинения также настаивает на компенсации для потерпевшей в размере €150 тыс.

Ранее суд постановил начать судебные слушания в отношении футболиста из-за событий, которые, как предполагается, произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. Дата слушаний пока не назначена. Сейчас спортсмен заключен под стражу без права выхода под залог на время расследования.