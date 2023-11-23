Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера «Санта-Коломы»
Андоррский футбольный клуба «Санта-Колома» объявил об уходе с поста главного тренера российского специалиста Дмитрия Черышева.
«Мы хотели бы поблагодарить его за преданность делу, профессионализм и самоотдачу во время его работы в нашей организации и пожелать ему удачи в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцети Х (ранее Твиттер).
54-летний специалист возглавил клуб из Андорры в июле 2022 года. Под руководством Черышева команда впервые в своей истории дошла до третьего квалификационного еврокубков. В третьем раунде Лиги конференций «Санта-Колома» уступила футбольному клубу «АЗ-Алкмар» из Нидерландов.
«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. Бюджет клуба составляет около € 130 тыс. У «Санта-Коломы» наибольшее количество выигранных чемпионатов страны (12) и Кубков Андорры (8).