Семин рассказал о прогрессе Тюкавина в «Динамо»
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступления Константина Тюкавина в текущем сезоне РПЛ.
«Тюкавин набрал неплохую форму в последних матчах. Про него можно сказать, что это лидер атаки «Динамо». У Константина хорошее чувство гола — важное качество для нападающего. В этом сезоне он прогрессирует», — приводит слова Семина «РБ Спорт».
Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Контракт футболиста с московским клубом действует до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий поучаствовал в 19 играх «Динамо», забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
После 15 туров «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 25 очками. Лидирует «Краснодар» с 32 очками.
Завтра, 25 ноября, бело-голубые встретятся на выезде с ЦСКА. Начало матча – 17:30 по московскому времени.