Семин рассказал о прогрессе Тюкавина в «Динамо»

«Тюкавин набрал неплохую форму в последних матчах. Про него можно сказать, что это лидер атаки «Динамо». У Константина хорошее чувство гола — важное качество для нападающего. В этом сезоне он прогрессирует», — приводит слова Семина «РБ Спорт».