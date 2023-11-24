Сборная России по футболу собирается сыграть с европейской национальной командой

"Многие европейские страны уже вышли на Евро, они будут играть товарищеские матчи весной. У нас есть интерес сыграть против европейских команд, мы всегда рассматривали такой вариант. Некоторые из них освободятся. Надеюсь, это займет не так много времени. Мы ведем переговоры с большим количеством команд", — сказал Митрофанов.