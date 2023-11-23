В Венесуэле отреагировали на избиение игроков сборной полицией Перу

Федерация футбола Венесуэлы (FVF) прокомментировала инцидент, произошедший во время матча квалификации к чемпионату мира 2026 года Перу — Венесуэла (1:1), когда перуанская полиция избила игроков гостей дубинками за попытку подойти к трибунам с болельщиками.

«Федерация футбола Венесуэлы решительно осуждает нападения, как словесные, так и физические, а также акты дискриминации и ксенофобии, которым подверглась наша команда и наши болельщики во время матча, состоявшегося в Лиме.

Наша Федерация не потерпит какого-либо оскорбительного обращения с игроками, членами технической команды или болельщиками сборной ни внутри, ни за пределами Венесуэлы.

К сожалению, с тех пор, как был объявлен этот матч, предпринимались неспортивные действия, очевидные для всех. Мы подверглись «антифутбольной» практике, такие как невиданные ранее меры безопасности, связанные с проверкой миграционных условий для въезда в страну и проход на стадион. Это действия, которые нарушают наших соотечественников.

Также один из наших игроков получил травму от официального лица матча, когда подошёл к нашим болельщикам, чтобы вручить им футболку. Этот поступок является абсолютно нормальным и обычным явлением на любом футбольном матче, он не должен вызывать тех мер со стороны полиции, которым подвергся наш игрок.

За пределами поля были предприняты действия, которые мы тоже должны осудить. Мы говорим об уничижительных комментариях группы провокаторов в адрес венесуэльских женщин.

Такого рода действия являются прямым посягательством на спортивный дух и принцип уважения, которые всегда должны царить в футболе. Наша Федерация будет бороться с этим до последнего.