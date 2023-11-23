Футболист ЦСКА Чалов рассказал о зарплате в 10 тысяч рублей

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о первой зарплате размером в 10 тысяч рублей. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Футболист подчеркнул, что получил такую сумму, когда ему было 13 лет.

«Для пацана неплохие деньги. Но ничего особенного не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить, нельзя все спустить сразу», — заявил он, добавив, что сумел накопить на PlayStation.

20 ноября Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года». Основными критериями для определения победителя были положение претендента в команде, его отношение к соперникам и арбитрам, а также к болельщикам и журналистам.