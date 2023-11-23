Футболист ЦСКА рассказал о зарплате в 10 тысяч рублей

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о первой зарплате размером в 10 тысяч рублей. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Футболист ЦСКА Чалов рассказал о зарплате в 10 тысяч рублей
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Футболист подчеркнул, что получил такую сумму, когда ему было 13 лет.

«Для пацана неплохие деньги. Но ничего особенного не покупал. Мне сразу поставили критическое мышление — нужно правильно тратить, нельзя все спустить сразу», — заявил он, добавив, что сумел накопить на PlayStation.

20 ноября Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года». Основными критериями для определения победителя были положение претендента в команде, его отношение к соперникам и арбитрам, а также к болельщикам и журналистам.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.