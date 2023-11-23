Ди Мария объявил об уходе из сборной Аргентины летом 2024 года

Полузащитник лиссабонской“ “Бенфики” Анхель Ди Мария объявил о том, что он завершит карьеру в сборной Аргентине после Кубка Америки в следующем году. — На Кубке Америки я в последний раз надену футболку сборной, с болью в душе и комом в горле я прощаюсь с самым прекрасным, что произошло в моей карьере. Всем спасибо, мы продолжаем творить историю.

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Кубок Америки по футболу состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Он будет проведен в США.