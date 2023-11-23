Ди Мария объявил об уходе из сборной Аргентины летом 2024 года
Полузащитник лиссабонской“ “Бенфики” Анхель Ди Мария объявил о том, что он завершит карьеру в сборной Аргентине после Кубка Америки в следующем году. — На Кубке Америки я в последний раз надену футболку сборной, с болью в душе и комом в горле я прощаюсь с самым прекрасным, что произошло в моей карьере. Всем спасибо, мы продолжаем творить историю.
Кубок Америки по футболу состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Он будет проведен в США.
Напомним, 35-летний Анхель Ди Мария выступает за национальную команду Аргентины с сентября 2008 года. В ее составе вингер в общей сложности провел 136 матчей. Ему удалось записать на свой счет 36 забитых мячей. Кроме того, вместе со сборной Ди Мария выиграл чемпионат мира в 2022 году и Кубок Америки в 2021 году.