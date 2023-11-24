Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Защитник Рафаэль Варан хотел бы покинуть «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» рассматривает возможность подписания 30-летнего француза. «Юнайтед» установил за игрока цену в €20-30 млн.

Ранее сообщалось, что клуб готов отпустить Варана, но только в летнее трансферное окно, так как главный тренер Эрик тен Хаг хочет сохранить костяк своей команды, чтобы у «дьяволов» были наилучшие шансы попасть в первую четвёрку.

Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила €40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Варана в €35 млн.