Жирков рассказал об одной из черт характера Абрамовича

"Мы с ним пересекались. Он часто заходил в раздевалку после игр, на базу приезжал. Там, кстати, играли с ним в настольный теннис. Он довольно неплохо играет. Ну, если исходить из общения, то он очень простой человек, без всякого. Довольно скромный. Одевается тоже довольно обычно, не как условный Филипп Киркоров", - сказал Жирков.