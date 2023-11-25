Итальянский футболист Балотелли прокомментировал ДТП со своим участием

«Я просто разбил свою машину, а потом поехал домой на другом автомобиле. Я думал, что поднимать большой шум из-за чего-то подобного — это то, что уже вышло из моды. Мог бы понять, если бы кто-нибудь пострадал в этой аварии, но я просто разбил машину и поехал домой», — сказал Балотелли.,