Мантуан рассказал подробности о своем переходе в «Зенит»

«Я знаю свою роль. Был интерес со стороны «Зенита», мне позвонил менеджер и сказал, что «Коринтианс» интересуется Юри Алберто. Настолько, что вначале менеджер посоветовал мне поговорить с Юри Алберто, потому что нас связывают дружеские отношения, мы вместе играли в сборной. Я позвонил Юри и сказал: «Приезжай сюда, мы сможем играть вместе». Через неделю пришло сообщение, что я могу стать частью сделки.



Я узнал об этом от него (Витора Перейры, главного тренера «Коринтианса». — Прим. «Чемпионата»), когда всё было готово к переходу в «Зенит», он позвал меня к себе в кабинет, и мы много разговаривали. Он сказал, что говорил с советом директоров о том, что я единственный игрок, которого он не хочет обменивать в данный момент, но он понимает весь процесс, как всё произошло», — приводит слова Мантуана Meu Timao.