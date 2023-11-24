Футболиста сборной России не смущают низкие зарплаты в Европе

«Это больше вопрос к клубу или моему агенту. Они больше знают. Конечно, мечта попробовать себя в Европе есть. Низкие зарплаты не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться моя карьера. Хотелось бы поиграть в Европе, а что будет на самом деле — посмотрим», — заявил Глебов.