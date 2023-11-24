Футболиста сборной России не смущают низкие зарплаты в Европе

Футболист «Ростова» и сборной России Данил Глебов в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос, мог ли он уехать в европейский чемпионат.
«Это больше вопрос к клубу или моему агенту. Они больше знают. Конечно, мечта попробовать себя в Европе есть. Низкие зарплаты не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться моя карьера. Хотелось бы поиграть в Европе, а что будет на самом деле — посмотрим», — заявил Глебов.
24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей за ростовчан во всех турнирах, в которых забил один мяч сделал результативную передачу.
Соглашение Глебова с ростовским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитникав €8 млн.
20 ноября сборная России с Глебовым в составе разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0.