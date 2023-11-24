Мантуан рассказал о сомнениях перед переездом в Россию во время СВО

«Когда появилась возможность приехать сюда, в первую очередь я позвонил бразильцам, которые были здесь, чтобы узнать, как обстоят дела в стране, потому что мне и моей семье было очень страшно. Но все меня полностью успокоили, поэтому, после того, как они мне рассказали, я не сомневался, что приеду сюда. Я был очень удивлён клубом, я уже знал «Зенит», но не знал о нашей структуре, о тренировочном центре, о стадионе, о передвижении по России, я был очень удивлён здесь», — приводит слова Мантуана Meu Timao.