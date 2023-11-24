Экс-начальник «Динамо»: Джуджаку на шкафчик прилепили фаллос

«Джуджаку фаллос прилепили на шкафчик. Он одевался мажористо, прическа своеобразная, ноги брил. Его подкалывали». Экс-начальник «Динамо» о венгре
Бывший начальник «Динамо» рассказал о шутках над Балажем Джуджаком.
– Кокорин откровенничал в интервью: «Венгра Джуджака в «Динамо» подозревали в нетрадиционной ориентации, и мы подарили ему огромный фаллос».
– Ага, на шкафчик в раздевалке прилепили. Балажа на эту тему ребята постоянно подкалывали.
Во-первых, одевался броско, даже мажористо. Во-вторых, прическа своеобразная. В-третьих, ноги брил.
– Станком? Прямо в раздевалке?
– Нет. В салоне делал эпиляцию.
– На подколы обижался?
– По крайней мере, виду не подавал. Ржал наравне со всеми.
– Еще какие шутки помнятся?
– Вальбуэна встретили весело. По официальным данным его рост – 167 сантиметров. На самом деле – меньше.
Узнав, что с французом подписали контракт, Гранат по дороге на базу не поленился заехать в детский магазин. Купил стульчик для кормления ребенка, притащил в столовую.
Когда Вальбуэна зашел и спросил, где можно присесть, Гранат придвинул стульчик: «Вот твое место». От хохота полегли все, – сказал экс-начальник команды «Динамо» Балашов.
«Джуджаку фаллос прилепили на шкафчик. Он одевался мажористо, прическа своеобразная, ноги брил. Его подкалывали». Экс-начальник «Динамо» о венгре
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