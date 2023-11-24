«Милан» вызвал 15-летнего нападающего на матч с «Фиорентиной»

15-летний нападающий Франческо Камарда вызван главным тренером «Милана» Стефано Пиоли на матч 13-го тура Серии А с «Фиорентиной». Об этом сообщает Sport Mediaset.

Из-за травм и дисквалификаций атакующих игроков в обойме «Милана», Пиоли мог рассчитывать в центре нападения только на Луку Йовича.

Если Камарда примет участие в матче с «Фиорентиной», то станет самым молодым игроком в истории Серии А. Рекорд на данный момент принадлежит защитнику «Болоньи» Уиздому Амею, который вышел на замену в матче с «Дженоа» в возрасте 15 лет и 274 дней.