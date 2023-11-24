В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на слухи начет игрока «Зенита»

Английский «Манчестер Юнайтед» не стал комментировать слухи об интересе к защитнику «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипу.

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«Мы не комментируем слухи о трансферах», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Манчестер Юнайтед» ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» проявляет интерес к Алипу. В нынешнем сезоне 23-летний игрок сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алипа составляет € 2 млн.