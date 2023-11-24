В «Зените» прокомментировали новость об интересе к нападающему «Палмейраса»

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию игрока линии атаки «Палмейраса» Артура за € 18 млн. Отмечалось, что нападающий уже получил предложение «Зенита». Первым же, кто связался с Артуром по поводу возможного перехода, был полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо, который играл с ним в одном бразильском клубе до переезда в Россию.