Ветеран ЦСКА после матча России и Кубы призвал отменить Fan ID

«Радоваться по-любому надо. Кто на какой половине поля, безразлично — мы должны решать все задачи, которые перед нами поставлены. Все вышли мобилизованными, очень многое стало получаться. А самое главное, ребята начали получать удовольствие от игры. Полный стадион, игра идет. Во время таких игр даже уходить на замену не хочется. Было видно, что у ребят глаза горели, они испытывали наслаждение от игры. А оно должно передаваться и на внутренний чемпионат, к этому надо стремиться.



И мы снова подходим к тому, что надо отменить Fan ID! Пусть народ приходит на футбол и поддерживает любимые клубы! Камеры есть, все есть — дайте спокойно народу ходить на матчи, тем более, пока идет СВО.



Понятно, что приехал соперник с невысоким рейтингом — но какая нам разница? Мы сыграли с киргизами, с таджиками, с Кенией, с Камеруном. И везде что-то не то: проиграли — плохо. Выиграли — тоже плохо. Но надо же искать позитив во всем, от чего-то отталкиваться», — уверен Масалитин.