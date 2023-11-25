Дзагоева готовы взять на стажировку в клуб РПЛ

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал информацию о том, что бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев хочет стать тренером, отметив, что в клубе готовы рассмотреть вопрос со стажировкой игрока, передает Metaratings.

"Ну, если попросится, мы, конечно, этот вопрос рассмотрим. Наверное, он не будет в эту цепочку включать журналистов, попросит у меня напрямую", - сказал Осинькин.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском "Рубине", который покинул летом 2023 года.