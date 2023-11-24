На матче ЦСКА — «Динамо» опробуют систему офсайдных линий

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что московское дерби ЦСКА и «Динамо» будет одной из двух встреч 16-го тура Российской Премьер-лиги, на которой опробуют систему офсайдных линий.

«Сотрудники РПЛ и китайцы будут присутствовать там. Надеемся, что обновление хорошо зайдет, можно будет двинуться в сторону официального использования в следующих турах», — приводит слова Каманцева РИА Новости.

Офсайдные линии в РПЛ не используются с сезона-2022/23 из-за смены провайдера системы ВАР. Ранее сообщалось, что китайская компания Rigour Tech завершила процесс сертификации системы офсайдных линий в ФИФА. Опробована она должна быть на двух матчах 16-го тура РПЛ. Вторая игра, на которой будут линии, пока не известна.