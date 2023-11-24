Павел Гогнидзе стал генеральным директором «Ариса»

«Я рад вернуться в кипрский футбол и взять на себя эту важную роль в «Арисе». Это команда, за которой я внимательно следил и консультировал на протяжении нескольких сезонов.



Я считаю, что руководство, администрация и игроки клуба проделали огромную работу на поле и за его пределами, и моя задача — добавить всю свою энергию и опыт для достижения ещё более значимых результатов», — приводит слова Гогнидзе официальный сайт «Ариса».