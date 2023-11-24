Радимов: для «Спартака» игра с «Балтикой» — это матч года

«Спартак» ждёт очень тяжёлая игра в Калининграде. И для красно-белых, мне кажется, это матч года. Потому что если сейчас выиграть, то можно приблизиться и включиться в гонку за лидерами. «Балтика» — крепкая команда, но мы видели, что если её целенаправленно и планомерно расшатывать, то можно и расшатать, как это сделал «Зенит». Думаю, если «Спартак» отнесётся к матчу серьёзно, то тоже должен побеждать. Надо просто внимательно сыграть «дома», чтобы не нарваться на контратаку», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».