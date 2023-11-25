"ПСЖ" разгромил "Монако" Головина, забив пять мячей

В рамках чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" одержал разгромную победу над "Монако" со счетом 5:2.

Гонсалу Рамуш открыл счет уже на 18-й минуте встречи. Гостям понадобилось всего четыре минуты, чтобы восстановить равновесие. Отличился Такуми Минамино. За шесть минут до перерыва арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Монако", который реализовал Килиан Мбаппе.

В середине второго тайма Усман Дембеле увеличил преимущество своей команды, а через две минуты Витинья с передачи Мбаппе сделал счет разгромным. Фоларин Балогун смог один мяч отыграть, а уже в добавленное время Рандаль Коло Муани установил окончательный счет.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел матч полностью, не отметившись результативными действиями.

Россиянин перебрался в "Монако" из столичного ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне Головин провел 12 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Головин стал лучшим игроком "Монако" в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.