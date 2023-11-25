Футболиста сборной Польши дисквалифицировали за допинг

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал защитника "Леха" и сборной Польши по футболу Бартоша Саламона на восемь месяцев. Футболист нарушил антидопинговые правила. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Познаньский "Лех" получил решение УЕФА о дисквалификации Бартоша Саламона сроком на 8 месяцев. В штраф была включена дисквалификация, которая продлится с 13 апреля 2023 года. Это означает, что игрок сможет вернуться к матчам 13 декабря 2023 года", - сказано в сообщении клуба.

32-летний Саламон является воспитанником "Леха", но дебютировал за основную команду только в 2021 году. С 2007 по 2019 год защитник выступал в Италии. Он успел поиграть за такие клубы как "Брешиа", "Милан", "Сампдория", "Кальяри" и СПАЛ. В прошлом сезоне Саламон провел в польской Экстраклассе 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

С 2013 года Саламон вызывался в сборную Польши. Защитник провел за национальную команду 11 матчей.