Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Мы можем провести очень хороший матч и не выиграть – это возможно. А можем сыграть здорово и не победить. Сейчас этой команде уже не нужно проходить проверку, единственное направление, по которому мы движемся, – это вверх, это очевидно», – приводит слова Клоппа Sky Sports.