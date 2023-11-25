«Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

Питерский "Зенит" обыграл на своем поле "Сочи" в мачте 16-го тура Премьер-лиги со счетом 3:0.

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Разница в классе между двумя командами очевидная. Зенитовцы, как и положено, бьются за золотые медали, в то время как южане проводят один их худших сезонов за последние годы. "Львы" идут на последнем месте в таблице, сменили тренера, но никакие изменения пользы пока не приносят.

В Санкт-Петербурге сочинцы держались до конца первой половины, пока их бывший защитник бразилец Родригао не открыл счет. Во второй половине дебютный мяч за "Зенит" забил француз Вильсон Изидор, а окончательный счет установил Андрей Мостовой. Прекрасный шанс отличиться в этот вечер был у Клаудиньо, однако бразильский хавбек не реализовал пенальти.