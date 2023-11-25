Легенда сборной СССР предложил ввести в РПЛ строгий лимит на легионеров

Бывший футболист московского "Спартака" Анзор Кавазашвили предложил ввести в Российской премьер-лиге (РПЛ) строгий лимит на легионеров в стартовом составе, передает Legalbet.

"Необходимо ввести строгий лимит, который ограничил бы количество легионеров в стартовом составе российских клубов до трех человек. Только тогда будет возможность развивать наших талантливых футболистов", - сказал Кавазашвили.

Сейчас в РПЛ есть право заявить на сезон до 13 легионеров. Одновременно на поле могут выходить не более восьми легионеров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.