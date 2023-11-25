В «Спартаке» объяснили, почему Зобнин, Селихов и Игнатов не сыграют против «Балтики»

Пресс-служба московского "Спартака" объяснила отсутствие Романа Зобнина, Михаила Игнатова и Александра Селихова в заявке на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики", передает "Евро-Футбол.Ру" .
"Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве", - заявили в команде.
Матч "Балтика" — "Спартак" состоится сегодня, 25 ноября, в Калининграде на стадионе "Ростех Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имеет в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.
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