В «Спартаке» объяснили, почему Зобнин, Селихов и Игнатов не сыграют против «Балтики»

Матч "Балтика" — "Спартак" состоится сегодня, 25 ноября, в Калининграде на стадионе " Ростех Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имеет в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.