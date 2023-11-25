Матч «Спартака» и «Балтики» был прерван из-за снегопада
Матч 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Балтикой» был прерван из-за непогоды. Представителям калининградской «Ростех Арены» пришлось прервать встречу для расчистки поля от снега. Пауза заняла три минуты.
Корреспондент «Спорт День за Днем» Олег Евстифеев отмечает, что снегопад идет весь день и не прекращается, что является нетипичным погодным явлением в родном регионе, поле полностью занесено снегом. Погода в Калининграде составляет 0 градусов.
Также отмечается, что футболисты играют оранжево-белым мячом, а «Спартак» вышел на поле в белой гостевой форме: и то, и другое на снегу очень плохо видно.