Матч «Спартака» и «Балтики» был прерван из-за снегопада

Матч 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Балтикой» был прерван из-за непогоды. Представителям калининградской «Ростех Арены» пришлось прервать встречу для расчистки поля от снега. Пауза заняла три минуты.

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Корреспондент «Спорт День за Днем» Олег Евстифеев отмечает, что снегопад идет весь день и не прекращается, что является нетипичным погодным явлением в родном регионе, поле полностью занесено снегом. Погода в Калининграде составляет 0 градусов.