Игрок ЦСКА отреагировал на прозвище «узбекский Месси»

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после поражения от «Динамо» в 16 м туре МИР РПЛ заявил, что ему не нравится, когда его сравнивают с известным аргентинским нападающим Лионелем Месси.

© © Денис Бушковский / Матч ТВ

ЦСКА в субботу на своем поле проиграл «Динамо» со счетом 2:3. Файзуллаев забил один мяч и сделал голевую передачу. ЦСКА с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

— Концентрации не хватает?

— Мы должны работать над обороной. Она начинается с атаки. Много работы.

— Довольны собой, что вас называют открытием?

— Я хочу выигрывать. Для меня важны командные результаты.

— С чем связан прогресс узбекского футбола?

— Там всегда была развивающаяся молодежь. У нас новая инфраструктура.

— Как реагируете на то, когда вас называют новым Месси?

— Не согласен с тем, что называют новым Месси. Я его люблю, но хочу быть собой, — передает слова Файзуллаева «Матч ТВ».