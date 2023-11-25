Игрок ЦСКА отреагировал на прозвище «узбекский Месси»

Футболист ЦСКА Файзуллаев: «Не согласен с тем, что меня называют новым Месси. Хочу быть собой»
Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после поражения от «Динамо» в 16 м туре МИР РПЛ заявил, что ему не нравится, когда его сравнивают с известным аргентинским нападающим Лионелем Месси.
ЦСКА в субботу на своем поле проиграл «Динамо» со счетом 2:3. Файзуллаев забил один мяч и сделал голевую передачу. ЦСКА с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
— Концентрации не хватает?
— Мы должны работать над обороной. Она начинается с атаки. Много работы.
— Довольны собой, что вас называют открытием?
— Я хочу выигрывать. Для меня важны командные результаты.
— С чем связан прогресс узбекского футбола?
— Там всегда была развивающаяся молодежь. У нас новая инфраструктура.
— Как реагируете на то, когда вас называют новым Месси?
— Не согласен с тем, что называют новым Месси. Я его люблю, но хочу быть собой, — передает слова Файзуллаева «Матч ТВ».
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