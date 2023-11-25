Карраскаль: «Не хочу говорить о причинах ухода из ЦСКА. Это тайна!»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль сказал, что хочет сохранить в тайне причину своего ухода из ЦСКА.

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Колумбиец в августе перешел из ЦСКА в «Динамо». В субботу он помог «бело голубым» обыграть армейцев в матче 16 го тура МИР РПЛ, встреча состоялась на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо».

— Почему немного кашляете?

— В Колумбии и Парагвае было очень жалко, здесь холодно. Немножко кашляю поэтому.

— Что чувствовались сегодня, когда вернулись на родной стадион?

— Игра была особенной, был счастлив, чувствую себя как дома.

— Получается, вы ограбили дом сегодня…

— Да, тренер просил найти пространство, которого не хватало в первом тайме.

— Виделись с Федотовым?

— Да, я поговорил с ним, другими тренерами и игроками.

— Сегодня на скамейке ЦСКА был человек, с которым у вас конфликт?

— У меня ни с кем не было проблем. Я очень спокоен вне поля. Со всеми пообщался, очень рад.

— Если все хорошо, зачем ушли из ЦСКА?

— Не хочу об этом говорить. Это тайна! — передает слова Карраскаля корреспондент «Матч ТВ».