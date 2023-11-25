«Балтика» и «Спартак» выявили победителя в матче РПЛ

Московский "Спартак" обыграл на выезде "Балтику" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

© t.me/fcsmtg/11205

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В середине первого тайма счет открыл Даниил Хлусевич. За восемь минут до конца основного времени матча Квинси Промес установил окончательный счет матча.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место, набрав 27 очков. "Балтика" располагается на 14 месте, имея в активе 12 баллов.

На первом месте идет петербургский "Зенит", имея в активе 33 очка, второе место занимает "Краснодар", набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское "Динамо", набрав 28 баллов.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с грозненским "Ахматом".