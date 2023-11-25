«Балтика» и «Спартак» выявили победителя в матче РПЛ
Московский "Спартак" обыграл на выезде "Балтику" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0.
В середине первого тайма счет открыл Даниил Хлусевич. За восемь минут до конца основного времени матча Квинси Промес установил окончательный счет матча.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место, набрав 27 очков. "Балтика" располагается на 14 месте, имея в активе 12 баллов.
На первом месте идет петербургский "Зенит", имея в активе 33 очка, второе место занимает "Краснодар", набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское "Динамо", набрав 28 баллов.
В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с грозненским "Ахматом".
Встреча состоится 3 декабря. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "Балтика" сыграет на выезде с воронежским "Факелом" 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.