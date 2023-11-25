Игрок «Балтики» о матче со «Спартаком»: это не футбол
Хорватский полузащитник калининградской "Балтики" Кристиян Бистрович заявил, что было сложно играть в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" из-за снегопада, передает Sport24.
"Тяжело играть, это не футбол. Ты просто делаешь длинный пас и борешься за мяч. Мы знаем, что такое может быть в России", - сказал Бистрович.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Спартака".
В середине первого тайма счет открыл Даниил Хлусевич. За восемь минут до конца основного времени матча Квинси Промес установил окончательный счет матча.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место, набрав 27 очков. "Балтика" располагается на 14 месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский "Зенит", имея в активе 33 очка, второе место занимает "Краснодар", набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское "Динамо", набрав 28 баллов.