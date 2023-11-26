"Спартак" обратился к фанатам после матча с "Балтикой"

Московский "Спартак" обратился к болельщикам с благодарностью после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой". Заявление клуба приводится в официальном Telegram-канале красно-белых.

"Большое спасибо всем, кто пришел поддержать команду сегодня! Впереди еще две важных выездных игры и заключительный домашний матч года!" - указано в сообщении.

Матч "Балтика" — "Спартак" прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место, набрав 27 очков. "Балтика" располагается на 14-м месте, имея в активе 12 баллов.