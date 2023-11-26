Легенда «Спартака» назвал зарплаты российских футболистов завышенными

«Трудно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в нашем футболе были зарплаты, как сейчас. Тогда каждый решал сам. Завышенные ли сейчас зарплаты у российских игроков? Да, завышенные», — заявил легенда красно-белых.