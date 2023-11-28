Португальский нападающий Криштиану Роналду стал образцом честности на поле - он попросил судью отменить несправедливо назначенный пенальти.

Удивительный случай произошел в понедельник в матче Азиатской Лиги чемпионов в мате "Аль-Насра" против иранского "Персеполиса". В начале встречи арбитр увидел, что форвард саудовского клуба Криштиану Роналду упал в штрафной соперника и назначил пенальти.

Казалось бы, вот он шанс открыть счет, но Роналду тут же поспешил к судье и стал ему что-то говорить. Оказалось, что португалец попросил отменить решение, поскольку он упал самостоятельно, и нарушения правил не было.