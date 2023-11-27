В «Динамо» сообщили, что близки к продлению контракта с Тюкавиным

«Мы ведём переговоры с Константином Тюкавиным о более длительном контракте. Мы близки. Работа в процессе, у нас есть диалог. Как только всё закончим и пожмём друг другу руки, то сообщим, конечно», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач. «Динамо» после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.