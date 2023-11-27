Беллингем побил рекорд «Реала» по голам в первых 15 матчах, обойдя Роналду и Ди Стефано
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем установил рекорд результативности мадридского клуба в первых 15 матчах.
В воскресенье Беллингем забил мяч в гостевом матче 14 го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (3:0). Этот гол стал для 20 летнего англичанина 14 м в 15 стартовых играх за «Реал».
Полузащитник установил рекорд испанского клуба по этому показателю, превзойдя результат Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано (по 13 голов).
Беллингем перешел в «Реал» летом этого года из дортмундской «Боруссии».