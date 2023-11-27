Жозе Моуринью рассматривает возможность возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить национальную команду Бразилии, сообщает UOL.

Жозе Моуринью рассматривает возможность возглавить сборную Бразилии
© ТАСС

По данным источника, Моуринью серьёзно раздумывает над возможностью возглавить сборную Бразилии. Его контрактное соглашение с «Ромой» рассчитано до 2024 года, и на данный момент он не заинтересован в его продлении.

Моуринью делает ставку на то, что Бразилия может стать лучшим путём к прощанию с высшим футбольным дивизионом, прежде чем возглавить клуб с Ближнего Востока или из США.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Бразилии должен стать Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал».

Напомним, Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В составе клуба он стал победителем Лиги конференций, а также добрался до финала Лиги Европы.

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